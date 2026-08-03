Fast eine Stunde lang zog ein Polizeihubschrauber in der Nacht zum Montag seine Kreise über dem Gewerbegebiet an der Rohrer Stirn und die angrenzenden Waldflächen. Aus der Luft suchten Polizisten nach einem Mann, der sich nach einem Unfall auf der A71 aus dem Staub gemacht hatte. Doch selbst die Unterstützung aus der Luft brachte keine entscheidende Spur und hinterließ stattdessen jede Menge offene Fragen.