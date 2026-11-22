Ilmenau (dpa/th) - Ein 19-Jähriger hat in Ilmenau Rettungskräfte und Polizisten angegriffen und ist in eine Gewahrsamszelle gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil der Mann nach massivem Alkoholkonsum Blut spuckte, wie die Polizei mitteilte. Als die Sanitäter eintrafen, griff der Mann sie an, schlug und trat nach ihnen. Die Rettungskräfte verständigten die Polizei - doch auch nach den Beamten trat, schlug und spuckte der Mann. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.