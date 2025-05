Einsatz in den Bergen: Bergwacht rettet sieben Wanderer in Not

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Die Bergwacht hat sieben in Not geratene Wanderer aus den Berchtesgadener Alpen gerettet. Fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 23 bis 65 Jahren wollten am Samstag einen Gipfel im Lattengebirge im Berchtesgadener Land erklimmen, verfehlten beim Abstieg jedoch die Route, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Abends saß die Gruppe deshalb auf rund 900 Höhenmetern in steilem Gelände fest, das auch wegen Steinschlaggefahr als riskant gilt.