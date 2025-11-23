Zunächst „wegen Geschrei“ beziehungsweise „einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Personen“ war die Polizei am Samstag gegen 22 Uhr in die Ratsstraße in Bad Salzungen gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, war am beschriebenen Ort niemand mehr, allerdings vernahmen sie aus einer nahe gelegenen Seitenstraße Schreie. „Der 47-jährige Täter randalierte hier in seiner Wohnung und baute sich bedrohlich mit einem Küchenmesser in der Hand gegenüber den Beamten auf, bevor er dieses gezielt in deren Richtung warf“, hieß es am Sonntag im Polizeibericht.