Greding (dpa/lby) - Ein Hubschrauber ist in einem Wald in Mittelfranken abgestürzt. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Modellflugplatzes in Greding (Landkreis Roth). Wie viele Menschen an Bord des Hubschraubers waren, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Bei den Insassen handele es sich den Erkenntnissen nach um Hobby-Flieger.