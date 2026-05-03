Greiz (dpa/th) - Ein Konzert der rechten Szene ist von der Polizei in einer kleinen Ortschaft an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen aufgelöst worden. Polizisten stellten die nicht genehmigte Veranstaltung in einer Werkhalle in dem Greizer Stadtteil Dölau am Samstagabend fest. Laut einer Mitteilung der Beamten sollen dort 125 Menschen gefeiert haben. Zusammen mit Beamten der Bereitschaftspolizei seien die Teilnehmer kontrolliert und dann weggeschickt worden. Teils waren die Feiernden den Angaben zufolge auch von weiter her angereist.