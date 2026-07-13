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Einsatz im Landkreis Bautzen Drogen und Machete bei Routinekontrolle im Auto gefunden

Ein 46-Jähriger gerät in Königswartha in eine Polizeikontrolle – am Ende gibt es mehrere Anzeigen gegen den Mann.

Einsatz im Landkreis Bautzen: Drogen und Machete bei Routinekontrolle im Auto gefunden
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Polizisten durchsuchten den Wagen und den Mann. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Königswartha (dpa/sn) - Bei einer Routinekontrolle in Königswartha (Landkreis Bautzen) hat die Polizei bei einem Mann unter anderem eine Machete und Rauschmittel sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 46-Jährige am späten Sonntagabend mit seinem Auto in die Kontrolle. Ein Drogentest schlug demnach positiv auf Amphetamin an. Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge der Substanz im Fahrzeug des Mannes fest. 

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie den Wagen sowie den Mann selbst. Dabei stellten sie neben der Machete ein Butterflymesser sicher. Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.