Einsatz im Landkreis Bautzen: Drogen und Machete bei Routinekontrolle im Auto gefunden

Königswartha (dpa/sn) - Bei einer Routinekontrolle in Königswartha (Landkreis Bautzen) hat die Polizei bei einem Mann unter anderem eine Machete und Rauschmittel sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 46-Jährige am späten Sonntagabend mit seinem Auto in die Kontrolle. Ein Drogentest schlug demnach positiv auf Amphetamin an. Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge der Substanz im Fahrzeug des Mannes fest.