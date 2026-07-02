Dresden (dpa/sn) - In einem Recyclingbetrieb in Dresden-Lockwitz ist ein Feuer ausgebrochen. Es handle sich um einen Großbrand mit massiver Rauchentwicklung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte versuchten, die Ausbreitung der Flammen einzudämmen. Für Anwohner wurde eine Warnmeldung veröffentlicht. Darin hieß es: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab."