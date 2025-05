Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Suhl Fairtrade-Stadt wurde. Als 333. Stadt in Deutschland hatte sie alle Kriterien erfüllt, um den Titel tragen zu dürfen, mit dem der lokale Einsatz für fairen Handel ausgezeichnet wird. Viel Arbeit war der Verleihung und auch jeder Verteidigung des Titels vorausgegangen. Und so ruhen sich die Suhler Fairtrade-Engagierten auch nicht auf dem Zehnjährigen aus, sondern organisieren bereits erste Aktionen, damit sich Suhl auch künftig Fairtrade-Stadt nennen kann.