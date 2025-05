Elsendorf (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Es sei ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden, teilte ein Polizeisprecher mit. Besonders der Dachstuhl des Hauses in Elsendorf (Landkreis Kelheim) sei am Morgen in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete der Sprecher. Alle Bewohner konnten das Haus im Ortsteil Appersdorf demnach unverletzt verlassen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.