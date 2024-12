München (dpa/lby) - In München hat sich ein Waldkauz in einen Kamin verirrt und den Weg nach draußen nicht mehr gefunden. Er musste am Morgen von der Feuerwehr aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bogenhausen befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute verschafften sich demnach über eine der Kamintüren im Haus Zugang zum Vogel.