Im Moment überwiege aber die Hoffnung, dass es weitergehe, so Hahn. "Wenn wir die Dienste in Zukunft noch ein bisschen attraktiver machen und die Einsatzmöglichkeiten noch ein bisschen weiter gestreut werden können, könnten wir aber noch deutlich mehr erreichen." Denn auch für Einsatzstellen und Freiwillige seien Kosten gestiegen.

Taschengeld und Altersgrenze

In Thüringen gibt es der Landesregierung zufolge aktuell 927 Plätze im FSJ und 152 Plätze im FÖJ. Die größten Träger im FSJ seien das Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Thüringen mit 190 Plätzen, der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 140 Plätzen und das LKJ mit 112 Plätzen. Der größte FÖJ-Träger im Freistaat ist demnach die Naturfreundejugend Thüringen.

In der Regel beginnen die Einsätze im September und dauern ein Jahr. Die Freiwilligen erhalten in dieser Zeit ein Taschengeld von maximal 336 Euro im Monat. Im Gegensatz zum Bundesfreiwilligendienst gibt es bei FSJ und FÖJ unter anderem eine Altersgrenze von maximal 27 Jahren, der Dienst kann zudem nur einmal geleistet werden.