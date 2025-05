Einsatz: Feuerwehr bekämpft Waldbrand in unwegsamen Gelände

Königsee (dpa/th) - Ein Waldbrand hat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt die Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Bei Quittelsdorf, einem Ortsteil von Königsee, war Unterholz auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Um den Brand in dem unwegsamen Gelände unter Kontrolle zu bekommen, mussten mehrere Feuerwehren ausrücken. Der Verkehr auf der Bundesstraße 88 war stundenlang beeinträchtigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand am Samstagnachmittag durch ein Lagerfeuer ausgelöst wurde.