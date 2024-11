Erfurt/Halle/Leipzig - Bei einer großangelegten Drogenrazzia in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben Ermittler unter anderem 316 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Dresden mitteilte, waren an der Razzia in der vergangenen Woche rund 200 Einsatzkräfte beteiligt. Sechs Personen seien festgenommen worden, darunter vier Deutsche, sowie ein serbischer und ein albanischer Staatsangehöriger. Insgesamt richteten sich die Ermittlungen gegen elf Beschuldigte.