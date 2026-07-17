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  4. Mann feuert mit Schreckschusswaffe auf Polizei-Auszubildende

Einsatz des USK Mittelfranken Mann feuert mit Schreckschusswaffe auf Polizei-Auszubildende

Ein Mann zückt in Nürnberg eine Pistole. Polizisten in Ausbildung sehen das und verfolgen ihn. Ein Schuss fällt - und weitere Beamten rücken an.

Einsatz des USK Mittelfranken: Mann feuert mit Schreckschusswaffe auf Polizei-Auszubildende
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Drei Beamte werden bei dem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in der Nürnberger Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe auf Polizeibeamte in Ausbildung geschossen. Die Gruppe war privat unterwegs und hatte zuvor gesehen, dass der Mann eine schwarze Pistole bei sich hatte. Sie verfolgte ihn, wie die Polizei mitteilte. Der Mann flüchtete zunächst und gab dann aus kurzer Entfernung einen Schuss in Richtung der Verfolger ab.

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Kurz darauf traf das angeforderte Unterstützungskommando Mittelfranken ein und überwältigte den 23-Jährigen. Er hatte zudem ein Messer und Dopingmittel dabei. Drei Beamte verletzten sich bei dem Einsatz am Donnerstagabend leicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.