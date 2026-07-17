Einsatz des USK Mittelfranken: Mann feuert mit Schreckschusswaffe auf Polizei-Auszubildende

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in der Nürnberger Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe auf Polizeibeamte in Ausbildung geschossen. Die Gruppe war privat unterwegs und hatte zuvor gesehen, dass der Mann eine schwarze Pistole bei sich hatte. Sie verfolgte ihn, wie die Polizei mitteilte. Der Mann flüchtete zunächst und gab dann aus kurzer Entfernung einen Schuss in Richtung der Verfolger ab.