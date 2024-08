Der Brand war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in einem Kartonagelager im zweiten Stock des dreistöckigen Gebäudes in Landshut ausgebrochen. Das Feuer sei am Montag bereits unter Kontrolle gewesen, die Nachlöscharbeiten würden auch am Dienstagvormittag noch weiterlaufen und zögen sich voraussichtlich über den Tag, so der Sprecher. Drei Feuerwehrleute hätten sich bei den Löscharbeiten leicht verletzt.