Einsatz der Bundespolizei: Rucksack legt Hauptbahnhof lahm - 45 Züge verspätet

Würzburg (dpa/lby) - Wegen eines verdächtigen Rucksacks in einem Regionalzug ist es insgesamt zu etwa 14 Stunden Verspätung im Bahnverkehr gekommen. Der Zug stand im Würzburger Hauptbahnhof, als die Bundespolizei darüber informiert wurde, dass eine unbekannte Person eine Tasche abgestellt habe und nun nicht mehr vor Ort sei. Kurze Zeit später rückten Spezialkräfte an, die Röntgenbilder anfertigten, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Bilder zeigten, dass sich in dem Rucksack aber lediglich Schulsachen und persönliche Gegenstände befanden.