Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Wegen spielender Kinder auf den Gleisen hat die Bundespolizei in Mühldorf am Inn zwei Bahnstrecken vorübergehend gesperrt. Nach Angaben der Bundespolizei waren die Strecken Rosenheim-Mühldorf und München-Simbach am Inn von der Sperrung am späten Sonntagnachmittag betroffen. Die Beamten trafen vor Ort keine Kinder an. Allerdings hätten sie auf den Gleisen etwa 30 bis 40 Schottersteine gefunden, die Unbekannte offensichtlich dort platziert hätten, hieß es.