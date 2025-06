Einsatz dauert an: Abrissbagger hilft bei Brand auf altem Schlachthofgelände

Erfurt (dpa/th) - Beim Brand in einem ehemaligen Schlachthof in Erfurt setzt die Feuerwehr einen Abrissbagger ein, um an die verbliebenen Glutnester zu gelangen. Das alte Industriegelände sei verschachtelt, sagte der Leiter der Erfurter Feuerwehr, Torsten Hinsche. Er hofft, dass der Einsatz im Laufe des Donnerstags beendet werden kann. Eine Gefahreninformation, die aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung am Dienstagnachmittag an die Bevölkerung ergangen war, konnte am Donnerstagmorgen zurückgenommen werden.