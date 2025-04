Helmbrechts (dpa/lby) - Ein Bauernhof in Oberfranken steht in Vollbrand. Auf dem Anwesen nahe Helmbrechts (Landkreis Hof) werden auch Tiere gehalten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ob sie in Gefahr seien oder in Sicherheit gebracht werden konnten, war zunächst unklar. Der Einsatz der Feuerwehr sei noch in vollem Gange, die Lage sei "dynamisch". Auch zur möglichen Ursache war noch nichts bekannt.