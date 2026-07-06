Schäftlarn (dpa/lby) - Ein Mann hat sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen und ist dann bei Schäftlarn (Landkreis München) auf die Autobahn 95 gefahren. Der gesamte Inhalt des Geldbeutels, samt einem mittleren, dreistelligen Betrages an Bargeld, verteilte sich bei der Fahrt auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Die Verkehrspolizei sammelte einen Großteil des Geldes und einige verlorene Dokumente entlang der A95 auf.