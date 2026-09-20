Einsatz am Starnberger See: Suche nach Taucher im Starnberger See bislang erfolglos

Berg (dpa/lby) - Nach dem Tauchunfall eines 63 Jahre alten Mannes im Starnberger See wurde die Suche vorübergehend eingestellt. Die Rettungsmöglichkeiten wurden seit der Vermisstenmeldung am Samstagvormittag zunächst ohne Erfolg ausgeschöpft, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es soll am Montag geklärt werden, welche technischen Geräte wegen der Tiefe des Sees für die weitere Suche in Betracht kommen.