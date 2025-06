Keine zwei Wochen mehr und das Backhaus-Gelände am Langewiesener Gottessegen lädt zur 19. Auflage des traditionellen Backhausfestes ein. In den vergangenen Tagen legte der Kultur- und Heimatverein als Veranstalter schon einmal ordentlich Hand an, um den Veranstaltungsort auf Vordermann zu bringen. Am Sonntag, 29. Juni, von 13 bis 18 Uhr kann dann am Backhaus wieder den Bäckern beim Brot- und Kuchenbacken über die Schulter geschaut und das duftende Backwerk natürlich anschließend verzehrt werden. Für den Nachwuchs gibt es Stockbrot, Schminken und Basteln. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Foto: Ingrid Schneider