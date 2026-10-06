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Einsatz am Abend Polizeischüsse am Stockholmer Schloss - Mann verletzt

Plötzlich fallen an einem der beliebtesten Orte der schwedischen Hauptstadt Stockholm Schüsse. Die Polizei spricht von einem gezielten Einsatz der Dienstwaffen. Die Hintergründe sind unklar.

Einsatz am Abend: Polizeischüsse am Stockholmer Schloss - Mann verletzt
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Am Königsschloss in Stockholm war die Polizei im Einsatz. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Stockholm - Die schwedische Polizei hat während eines Einsatzes am Königlichen Schloss der Hauptstadt Stockholm Schüsse abgegeben und einen Mann verletzt. Die Beamten waren eigenen Angaben zufolge wegen eines aggressiv auftretenden Verdächtigen mit einer bislang nicht näher spezifizierten Waffe gerufen worden. Der Mann sei durch die Schüsse getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

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Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, hieß es. Das Stockholmer Schloss ist die Residenz des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf und bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Der Einsatz am Abend fand am Lejonbacken, dem Außenbereich unmittelbar an der Nordseite, statt. Die Zeitung "Aftonbladet" berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort.