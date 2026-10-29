Einsamkeitsgipfel Wer bleibt außen vor? Gipfel sucht Wege aus der Einsamkeit

Einsamkeit betrifft verschiedene Generationen

Einsamkeit wird häufig mit älteren Menschen verbunden, die allein leben oder einen Partner verloren haben. Die AWO Erzgebirge beobachtet Einsamkeit aber in vielen Lebensphasen. Sie könne bereits im Kindergartenalter auftreten, etwa wenn Kindern Kontakte zu Gleichaltrigen und Freundschaften fehlten, sagt Ladwig. Bei älteren Menschen spielten unter anderem fehlende Partnerschaften und familiäre Kontakte eine Rolle. Zugleich beobachtet die AWO Einsamkeit auch bei jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 Jahren.

Einsamkeit bedeute dabei nicht zwangsläufig, allein zu sein. "Man kann auch in der Gruppe allein sein", sagt Ladwig. Entscheidend sei, ob Menschen tragfähige Beziehungen erlebten und sich gesehen, angenommen und gebraucht fühlten. Im Alltag zeige sich Einsamkeit häufig dadurch, dass sich Menschen zurückzögen, weniger am Leben teilnähmen oder das Vertrauen in sich und andere verlören.

Strahlkraft für weitere Zusammenarbeit

Der Gipfel soll nach Vorstellung der AWO Erzgebirge eine verbindliche Zusammenarbeit anstoßen, die alle Generationen und unterschiedlichen Lebenslagen berücksichtigt. "Gemeinsam mit Betroffenen wollen wir erkennen, welche Menschen bislang zu wenig erreicht werden und welche sozialen oder infrastrukturellen Hindernisse bestehen. Daraus sollten konkrete Vorhaben mit klaren Verantwortlichkeiten entstehen", heißt es vom Wohlfahrtsverband.

Auch für Simone Lang ist der Gipfel vor allem ein Auftakt. Sie hofft, dass die Initiative über das Erzgebirge hinaus Wirkung entfaltet. "Ich hoffe, dass das so eine Strahlkraft hat, dass sich viele zusammenfinden, die sagen, wir machen das auch", sagt Lang.