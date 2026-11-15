Bereits im zehnten Jahr findet die Gedenkfeier für einsam verstorbene Menschen der Stadt Suhl statt. „Es ist eine runde Zahl, aber es ist kein schönes Jubiläum“, sagt Klinikseelsorger Pfarrer Thomas Schumann an diesem Tag in der Hauptkirche St. Marien. Gern würde er sagen können, keiner wäre in diesem Jahr unbemerkt von seinen Mitmenschen aus dem Leben gegangen. Und doch ist die Zahl von 34 allein Verstorbenen ähnlich hoch wie im Vorjahr. Was bedeutet es, unbemerkt zu sterben?