Schönwald (Bayern)(dpa/lby) - Erst vermuteten die Ermittler einen technischen Defekt oder chemischen Zwischenfall: Nun hat sich laut Polizei herausgestellt, warum zahlreiche Menschen in einem Supermarkt in Schönwald (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) am Montag über Übelkeit und Reizungen geklagt hatten. Den Ermittlern zufolge hatte ein Junge Pfefferspray versprüht und damit einen Großeinsatz ausgelöst.