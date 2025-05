Schmalkaldens Feuerwehrleute erleben so einiges bei ihren Einsätzen. Sie könnten Romane darüber schreiben. Folgende Begebenheit würde eine weitere Seite füllen. Weil in einer Gartenanlage am Blechhammer eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte, mussten die Kameraden am Donnerstagmorgen sehr früh aus den Federn. Was man eventuell erwartete: Flammen, Rauch, eine verkohlte Gartenlaube. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Bungalow oder ein Schuppen Feuer fängt.