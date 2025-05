Es ist ein Ausweis dafür, dass die verschiedenen Regionen Thüringens unterschiedlich stark mit Kriminalität zu tun haben – jedenfalls mit der Art von Kriminalität, die sich im sogenannten Hellfeld abspielt, also von der die Polizei auch tatsächlich weiß. Das Einsatzaufkommen in den einzelnen Thüringer Polizeidienststellen ist sehr unterschiedlich. Vor allem Dienstellen in Erfurt und Gera hatten in der jüngeren Vergangenheit viel zu tun, wie aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor geht. Vergleichsweise klein war das Einsatzaufkommen dagegen zuletzt unter anderen in den Dienststellen in Apolda, Hildburghausen und Bad Salzungen. Auch in anderen Regionen im ländlichen Raum sind Kriminalität und Einsatzaufkommen ausweislich dieser Daten vergleichsweise klein.