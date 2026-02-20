Die Zeiten, in denen die Bergwacht Oberhof überwiegend im Winter zu Einsätzen gerufen wurde, sind längst vorbei. Natürlich brauchen Skifahrer, Snowboarder und Rodler nach wie vor Hilfe, aber die Arbeit der ehrenamtlichen Retter des DRK Meiningen verteilt sich mittlerweile über das ganze Jahr. Das liegt hauptsächlich am Bikepark, der auch im Jahr 2025 wieder einer der häufigsten Einsatzorte der Oberhofer Bergwachtler war. Aber auch bei Veranstaltungen, vom Biathlon-Weltcup, über den Rennsteiglauf bis zum feierlichen Gelöbnis der Bundeswehr, waren die Einsatzkräfte gefordert.