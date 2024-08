In der Nacht zum Montag konnte man am nächtlichen Himmel über Bayern gleich zwei beeindruckende HImmelsspektakel bestaunen. Derzeit sind die Perseiden am Himmel zu bewundern, die am Abend des 12. August ihren Höhepunkt erreichen werden. Der Perseidenstrom entsteht durch die Überreste des Kometen Swift-Tuttle, dessen Staubpartikel beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen und so die charakteristischen Lichtstreifen erzeugen.