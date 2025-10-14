Die Sonne zeigte sich am Dienstag von ihrer besten Seite, als sich auf dem Meininger Marktplatz zum letzten Mal in diesem Jahr die Händler und Besucher zum traditionellen Markttag trafen. Zwischen Obstständen, Bäckerwagen und Blumenverkäufern lockte der Duft frisch gekochter Erbsensuppe viele Menschen zum Stand der Meininger Tafel und des Evangelischen Kirchenkreises. Dort hieß es wieder: „Einmal essen macht zweimal satt“ – und das mit großem Erfolg. Trotz Ferienzeit und eines etwas früheren Termins als üblich war der Andrang beachtlich. Zur Mittagszeit bildete sich eine kleine Menschenschlange, die sich jedoch dank des routinierten Helferteams rasch auflöste. „Jeder Handgriff sitzt“, lobte Tafelchef Dieter Weiprecht, der gemeinsam mit Kirchensozialarbeiter Marc Scheidig und zahlreichen Ehrenamtlichen für einen reibungslosen Ablauf sorgte.