Einladung nach Bettenhausen: Boule-Kugeln fliegen wieder zu Pfingsten

Moritz Debit aus Bettenhausen hat die Kugeln in der Rhön „salonfähig“ gemacht – nach dem ersten Versuch im vergangenen Jahr, ebenfalls zu Pfingsten, startet er nun den zweiten Rhöner Boule-Treff. Unter diesem Namen – Boule – kennen viele das Spiel. Der Start 2025, mit dem er das Wurfspiel bekannt machen wollte, hat Früchte getragen: Das Angebot war sehr gut angenommen worden. „Da war richtig was los bei uns“, erinnert sich der 39-Jährige. Genauso wollte er es: Neue Mitspieler begeistern für diesen Sport, den man nur in Gemeinschaft spielen kann. „Drei neue Mitspieler, die jetzt regelmäßig dabei sind, haben wir gewonnen. Und damit sind wir zwölf Spieler aus der Rhön und Umgebung.“