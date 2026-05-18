Einladung nach Bettenhausen: Boule-Kugeln fliegen wieder zu Pfingsten

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Im vergangenen Jahr hat der Elektroingenieur, der schon seit 16 Jahren dem Boule frönt, noch eines draufgesetzt: Er hat Ausbildungen besucht – und ist nun der erste lizenzierte Trainer für Boule in Thüringen. Er hat eine DOSB-Trainerlizenz C für den Breitensport in Nordrhein-Westfalen erworben und mittlerweile auch eine C-Lizenz für den Leistungssport, für die er in Baden-Württemberg die Schulbank drückte. Moritz Debit trainiert übrigens sogar eine Boule-Mannschaft in Weimar, die in der Regionalliga spielt. Vor Boule, das man hier in der Variante Pétanque spielt, muss niemand vor Ehrfurcht erstarren, sagt der Trainer. Vielmehr möchte er noch weit mehr Leute für das Spiel begeistern, für das man kein Leistungssportler sein muss und das in jedem Alter „geht“.