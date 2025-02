Einladung in Kaltennordheim: Tag der offenen Schloss-Türen

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und die Europa-Abgeordnete Marion Walsmann (beide CDU) sind am Mittwoch, 19. Februar, in Kaltennordheim zu Gast. Bei einem Tag der offenen Tür im Schloss kann man ihnen als Bürger begegnen. Beginn ist um 16.30 Uhr. Präsentiert wird bei dieser Gelegenheit der Baufortschritt in dem auch mit europäischem Geld geförderten sanierten Schloss. „Seit vielen Jahren setzt sich die Stadt Kaltennordheim für die Sanierung des historischen Schlosses ein. Dank erfolgreicher Fördermittelakquise konnten wir die Sanierung in mehreren Bauabschnitten vorantreiben. Besonders das EFRE-Förderprogramm hat in der letzten Förderperiode einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet“, so Bürgermeister Erik Thürmer. Auch für die aktuelle EFRE-Förderperiode hat sich die Stadt erfolgreich beworben und Ende 2024 den Fördermittelbescheid über 4,3 Millionen Euro für den letzten Bauabschnitt erhalten. „Diese Unterstützung ist für uns als Stadt nicht selbstverständlich und wir sind stolz darauf, uns den anspruchsvollen Kriterien des EFRE-Wettbewerbs erfolgreich gestellt zu haben.“