Es gibt sicher unbequemere Situationen als als deutsche Meisterin zur Nationalmannschaft zu reisen. Emma Sambale und Laura Berger, die sich Ende April mit dem VfB Suhl Lotto Thüringen nach dem Pokalsieg auch die nationale Liga-Krone aufsetzten, kommen seit Montag in diesen Genuss. Berger, die im vergangenen Jahr mit dem deutschen B-Team bereits ein Volleyball-Länderspiel absolvierte, zum zweiten Mal, für Sambale ist es eine Premiere.