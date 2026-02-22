Eine kulinarische Verzauberung erleben Berg-Besucher, die am Samstag, 28. Februar, auf den Dolmar kommen. Liebhaber einer feinen Meeresküche dürfen sich freuen auf einen Genussabend im Charlottenhaus in Form eines Fischbuffets, welches ab 18 Uhr in Zusammenarbeit mit der Küche des Sächsischen Hofs in Meiningen und Küchenchef Mike Rommel ausgerichtet wird. Reservierung unter (03693) 507710, (0177) 1 42 88 84 oder per E-Mail mail@charlottenhaus.com.