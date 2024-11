IG Metall: Noch diese Woche Übernahme möglich

Der Bezirksleiter der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger, sagte, der Pilotabschluss passe zur aktuellen wirtschaftlichen Situation. "Die IG Metall strebt eine zügige Übernahme des Pilotabschlusses für Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen an. Wenn es nach uns geht, können wir das noch in dieser Woche machen", erklärte Köhlinger. In Thüringen unterliegen etwa 20 000 Beschäftigte direkt dem Flächentarifvertrag. Viele Unternehmen, die Haustarifverträge haben, orientieren sich an ihm.