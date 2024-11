Einkommensverbesserung: Metall-Abschluss in Thüringen übernommen

Einmalzahlung und höhere Ausbildungsvergütung

Der Abschluss, der bereits in einer Reihe anderer Tarifbezirke gilt, sieht eine Einmalzahlung von 600 Euro spätestens im Februar 2025 vor, möglicherweise bereits im Dezember. Die Tabellenerhöhungen sollen in den kommenden beiden Jahren jeweils zum 1. April greifen. Die erste Stufe bringt ein Plus von 2,0 Prozent, die zweite dann 3,1 Prozent. Für Auszubildende wurde eine überproportionale Erhöhung um 140 Euro monatlich vereinbart, die bereits zum Januar 2025 gilt. Sie erhalten keine Einmalzahlung.