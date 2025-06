Einkommen Warum der Mindestlohn 40 Cent unter 15 Euro bleibt

Ist jetzt mit heftigen Reaktionen der SPD zu rechnen?

Erste Reaktionen fielen positiv aus, obwohl die Sozialdemokraten für 15 Euro Mindestlohn Wahlkampf gemacht haben und in der neuen Regierung erneut das Bundesarbeitsministerium führen. Ressortchefin Bärbel Bas, die wenige Stunden nach der Mindestlohn-Entscheidung auf einem SPD-Parteitag zur neuen Chefin neben Lars Klingbeil gewählt werden will, kündigt keine zwei Stunden nach der Einigung eine Umsetzung per Verordnung an. Fraktionsvize Dagmar Schmidt sagt: "Die Mindestlohnkommission hat einstimmig entschieden – das ist ein gutes Signal und zeigt, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland funktioniert. Das Ergebnis gilt es zu respektieren." Von einem "wirklich annehmbaren Ergebnis" spricht der Arbeitsausschussvorsitzende Bernd Rützel in der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Bas sagt: "Natürlich haben wir uns mehr gewünscht für die Menschen in diesem Land, aber mir ist wichtig, dass es jetzt überhaupt eine Mindestlohnerhöhung gibt."