Einkommen und Preise Wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind

Offenbach am Main (Hessen), 21.430 Euro Gelsenkirchen (NRW), 21.469 Euro Duisburg (NRW), 22.236 Euro Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), 23.070 Euro Herne (NRW), 23.082 Euro Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), 23.144 Euro Bremerhaven (Bremen), 23.477 Euro Frankfurt (Oder) (Brandenburg), 23.940 Euro Freiburg (Baden-Württemberg), 23.949 Euro Halle (Sachsen-Anhalt), 24.184 Euro

Bundesländer

Blickt man auf die Bundesländer, liegt Bayern in Sachen preisbereinigte regionale Kaufkraft an der Spitze. Hier trifft das höchste nominale Einkommen auf die dritthöchsten Preise. Mit Abstand auf dem letzten Platz der Skala liegt Berlin, wo die zweithöchsten Preise auf die zehnthöchsten Einkommen treffen. Besonders weit rutscht Hamburg ab, das zwar den dritten Platz beim nominalen Einkommen aber auch die höchsten Preise hat.

Im Detail stellt sich die reale regionale Kaufkraft in den Bundesländern so dar:

Bayern, 30.396 Euro Schleswig-Holstein, 29.358 Euro Baden-Württemberg, 29.216 Euro Niedersachsen, 28.658 Euro Rheinland-Pfalz, 28.639 Euro Nordrhein-Westfalen, 28.208 Hessen, 28.200 Euro Thüringen, 27.651 Euro Sachsen, 27.592 Euro Sachsen-Anhalt, 27.358 Euro Saarland, 27.350 Euro Brandenburg, 27.061 Euro Mecklenburg-Vorpommern, 26.697 Euro Hamburg, 26.685 Euro Bremen, 26.094 Euro Berlin, 24.656 Euro

Datenbasis

Basis der Auswertung ist eine aufwendige Datensammlung des IW Köln zu den regionalen Preisen in kreisfreien Städte, Kreisen sowie Stadt- und Landkreisen in Deutschland, die die Forscher mit Einkommensdaten des Statistischen Bundesamtes verknüpft haben. Beide beruhen auf Daten des Jahres 2023, weil vor allem für die Einkommen keine aktuelleren validen Zahlen vorliegen. Mit einer früheren Auswertung des IW Köln zum selben Thema sind die Daten nur eingeschränkt vergleichbar. Damals hatte Starnberg den ersten Platz belegt.