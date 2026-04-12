Einkommen und Preise Wo die regionalen Einkommen am meisten wert sind

- Offenbach am Main (Hessen), 21.430 Euro
- Gelsenkirchen (NRW), 21.469 Euro
- Duisburg (NRW), 22.236 Euro
- Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), 23.070 Euro
- Herne (NRW), 23.082 Euro
- Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), 23.144 Euro
- Bremerhaven (Bremen), 23.477 Euro
- Frankfurt (Oder) (Brandenburg), 23.940 Euro
- Freiburg (Baden-Württemberg), 23.949 Euro
- Halle (Sachsen-Anhalt), 24.184 Euro
Bundesländer
Blickt man auf die Bundesländer, liegt Bayern in Sachen preisbereinigte regionale Kaufkraft an der Spitze. Hier trifft das höchste nominale Einkommen auf die dritthöchsten Preise. Mit Abstand auf dem letzten Platz der Skala liegt Berlin, wo die zweithöchsten Preise auf die zehnthöchsten Einkommen treffen. Besonders weit rutscht Hamburg ab, das zwar den dritten Platz beim nominalen Einkommen aber auch die höchsten Preise hat.
Im Detail stellt sich die reale regionale Kaufkraft in den Bundesländern so dar:
- Bayern, 30.396 Euro
- Schleswig-Holstein, 29.358 Euro
- Baden-Württemberg, 29.216 Euro
- Niedersachsen, 28.658 Euro
- Rheinland-Pfalz, 28.639 Euro
- Nordrhein-Westfalen, 28.208
- Hessen, 28.200 Euro
- Thüringen, 27.651 Euro
- Sachsen, 27.592 Euro
- Sachsen-Anhalt, 27.358 Euro
- Saarland, 27.350 Euro
- Brandenburg, 27.061 Euro
- Mecklenburg-Vorpommern, 26.697 Euro
- Hamburg, 26.685 Euro
- Bremen, 26.094 Euro
- Berlin, 24.656 Euro
Datenbasis
Basis der Auswertung ist eine aufwendige Datensammlung des IW Köln zu den regionalen Preisen in kreisfreien Städte, Kreisen sowie Stadt- und Landkreisen in Deutschland, die die Forscher mit Einkommensdaten des Statistischen Bundesamtes verknüpft haben. Beide beruhen auf Daten des Jahres 2023, weil vor allem für die Einkommen keine aktuelleren validen Zahlen vorliegen. Mit einer früheren Auswertung des IW Köln zum selben Thema sind die Daten nur eingeschränkt vergleichbar. Damals hatte Starnberg den ersten Platz belegt.