Damit liegt die Höhe der durchschnittlichen Rente in Thüringen auch deutlich unter der für ganz Deutschland mit 1.668 Euro im Monat. Während in allen ostdeutschen Bundesländern der Wert bei 1.527 Euro liegt, ist er in den westdeutschen Ländern mit 1.729 Euro höher. Am höchsten ist der Betrag demnach in Hamburg mit 1.787 Euro.