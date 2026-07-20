Fast 1600 Euro Unterschied. Pro Monat. Das ergibt 19.200 Euro im Jahr, die ein Zerspanungsmechaniker mehr verdienen kann. Abhängig allein davon, wo er arbeitet. In Hamburg bekommt er im Mittel eben rund 1600 Euro mehr im Monat als in Thüringen. Und so zieht sich das durch alle Berufsgruppen. Es ist frustrierend. Doch es gibt gute Gründe, warum Thüringen in Gehaltsstatistiken immer wieder so schlecht abschneidet. Da ist zum einen die Struktur der Unternehmen im Freistaat. Sie ist geprägt von vielen Produktionsbetrieben. Dort produzieren vor allem Facharbeiter. Das ist gut so, doch es hat eben auch Auswirkungen auf die Statistik.