Viele arbeiten für wenig - 962.000 Arbeitnehmer in Bayern Niedrigverdiener

Die von Stiedl genannte Zahl stammt aus der amtlichen Statistik: Nach Zahlen des Statistischen Landesamts arbeiteten im vergangenen Jahr knapp 962.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern für Niedriglöhne von weniger als 13,79 Euro brutto pro Stunde - der gesetzliche Mindestlohn lag also noch unter dieser "Niedriglohnschwelle". Als niedrig bezahlt gelten nach offizieller Definition die Menschen, deren Gehalt den mittleren Bruttostundenlohn in Deutschland um mehr als ein Drittel unterschreitet. In Bayern traf das etwa jeden siebten Arbeitnehmer.