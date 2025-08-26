Einen Grund zum Klagen habe sie eigentlich nicht, sagt Anke Pfeuffer. Die Wirtin und Inhaberin des Waldlokals Bahnhof Rennsteig in Schmiedefeld wirkt glücklich mit ihrem Job. 2021 habe sie das Ausflugslokal übernommen, einiges umgebaut und vieles aufgehübscht. Die Gäste danken es mit ihrer Anwesenheit. „Wir sind für Zugreisende, Auto- und Motorradfahrer, Wanderer und Radfahrer gleichermaßen gut zu erreichen“, sagt sie. Gut 150 Leute können gleichzeitig versorgt werden. Für E-Bike-Fahrer habe sie auf eigene Kosten eine E-Bike-Ladestation angeschafft. „Die Nachfrage war einfach da“, sagt Anke Pfeuffer.