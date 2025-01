Mit Blick auf das ganze Jahr wurden nach Angaben von Hystreet die meisten Passanten auf zwei Einkaufsstraßen in München gezählt: Die Kaufinger Straße kam demnach auf 30,5 Millionen, die Neuhauser Straße auf 29 Millionen. Auf den Plätzen drei und vier lagen die Zeil in Frankfurt (23,7) und die Georgstraße in Hannover (23,3). Die stärksten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr gab es auf der Kaufinger Straße (+ 5,8 Prozent), der Hauptstraße in Heidelberg (+5,7) und am Jungfernstieg in Hamburg (+5,5).