Gelb, Pink und Rot sind die Primelchen, die an diesem strahlend schönen Frühlings-Freitag auf dem Schleusinger Marktplatz verteilt werden. Spanaus, André Rüttinger und André Lautensack vom Stadtmarketingverein haben sie mit einem Lachen und netten Gesprächen unter die Leute gebracht. Gemeinsam mit Thomas Leser von der Industrie- und Handelskammer Südthüringen. Wie angekündigt, hat die IHK mit dieser Frühlingsaktion die neue Imagekampagne für das Heimatshoppen eröffnet, eben in den frischen Farben der Primeln, Gelb, Pink und Rot und neuem Logo. Die Schleusinger, die an diesem Vormittag den Markt mit Leben erfüllen, freuen sich und bedanken sich vor Ort und in den sozialen Medien für „die tolle Aktion heute auf dem Schleusinger Markt“. Auf Instagram und Facebook können alle auch am Gewinnspiel teilnehmen, bei dem die Chance besteht, Einkaufsgutscheine zum Shoppen im innerstädtischen Einzelhandel zu gewinnen. Und genau der braucht in schwierigen Zeiten mehr Aufmerksamkeit. Auch deshalb hat die IHK mit den Gewerbetreibenden die Aktion Frühblüher ins Leben gerufen. Deshalb hat die IHK die 500 Primelchen auch vor Ort gekauft, in diesem Fall bei Dajana Dehmel im Nahkauf am Markt. Auch Bürgermeister Alexander Brodführer strahlt. „Natürlich versuchen wir, Leute in die Innenstadt zu bringen, aber es braucht Partner. Deshalb sind solche Aktionen wie heute nur zu begrüßen.“ Der Bürgermeister weiß sehr wohl, dass es durch die gesperrte Burgstraße gerade ein bisschen schwieriger ist, zum Markt zu gelangen. Aber das wird sich Ende April entschärfen. „Ich sehe selbst jeden Tag aus dem Fenster meines Büros zum Markt“, sagt er, „habe meinen Schreibtisch extra etwas anders gestellt. Anfang der Woche ist meist nicht so viel Leben hier. Aber zum Wochenende, besonders am Freitag, wenn die Markthändler da sind, lebt die Stadt auf.“ Und erwartungsvoll schauen die Schleusinger auf die zugehängten Schaufenster, am Markt 5, hinter denen sich bereits viel tut. Es wird der Innenstadt und der Bevölkerung guttun. Alex Brodführer hört sich auch geduldig an, was dem älteren Herrn aus Hinternah unter den Nägeln brennt. Dass er mitunter viermal um den Markt herumfahren muss, um einen Parkplatz zu finden. Aber auch da, kündigt er an, sei man dran. Mit der Frühblüher-Aktion ist die Aktion Heimatshoppen aber für dieses Jahr noch nicht zu Ende. „Am 5. September wird mit der Slusia-Night der Auftakt für die Aktionswoche in Schleusingen gegeben“, sagt Ina Spanaus. Dann wird die Altstadt wieder leuchten.