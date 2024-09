Unter dem Motto „Kauf da ein, wo du lebst!“ soll die Aktion „Heimat shoppen in Eisfeld 2024“ am kommenden Wochenende stattfinden. So sind die Einheimischen und Gäste am 5. und 6. Oktober zum Herbstmarkt und Heimatshoppen mit zahlreichen Aktionen eingeladen. Dies ist eine gemeinsame Aktion von Gewerbetreibenden und Händlern der Stadt an der Werra, der Stadt Eisfeld, dem Tourismus- und Gewerbeverein „blessberg-region“ sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.