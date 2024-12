Was früher ausschließlich über gedruckte Prospekte stattfand, habe sich zunehmend ins Digitale und in die Smartphones der Konsumenten verlagert, so Riekötter. Für die Händler haben die Programme nach seinen Angaben mehrere Vorteile. Sie profitierten von höheren Kauffrequenzen, größeren Warenkörben und wachsender Kundentreue. Es brauche jedoch einen dauerhaften Mehrwert und Anreiz für die App-Nutzer, andernfalls sinke die Nutzung, hieß es.