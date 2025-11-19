Im Internet heißt die Rabattschlacht „Black Week“, in Meiningen setzen die Händler dieser am kommenden Freitag den „Smile Friday“ entgegen. Als Alternative zum Internet-Handel laden sie zum Shoppen im Zentrum der Stadt ein. Hier bieten sie mit fachkundiger Beratung, der Möglichkeit zum An- und Ausprobieren und ihrem freundlichen Lächeln ein Einkaufserlebnis, bei dem am Ende die Hälfte des Umsatz in Form von Gehältern, Steuern und Gebühren in der Stadt und der Region bleibt.