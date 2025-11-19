Im Internet heißt die Rabattschlacht „Black Week“, in Meiningen setzen die Händler dieser am kommenden Freitag den „Smile Friday“ entgegen. Als Alternative zum Internet-Handel laden sie zum Shoppen im Zentrum der Stadt ein. Hier bieten sie mit fachkundiger Beratung, der Möglichkeit zum An- und Ausprobieren und ihrem freundlichen Lächeln ein Einkaufserlebnis, bei dem am Ende die Hälfte des Umsatz in Form von Gehältern, Steuern und Gebühren in der Stadt und der Region bleibt.
Einkaufen in Meiningen Smile Friday statt Black Week
19.11.2025