Einkaufen in der Innenstadt: Suhl bekommt wieder den grünen Teppich

Die Suhler lieben ihren grünen Teppich, der seit Jahren im Suhler Steinweg verlegt wird. Am Donnerstag, 7. Mai, ist es wieder so weit, dass er ausgerollt werden kann. 16 Uhr erfolgt der Startschuss an der Müller Drogerie.
Seit fünf Jahren gehört der grüne Teppich zum Suhler Stadtbild. So auch in diesem Jahr.
Die Suhler lieben ihren grünen Teppich, der seit Jahren im Suhler Steinweg verlegt wird. Am Donnerstag, 7. Mai, ist es wieder so weit, dass er ausgerollt werden kann. 16 Uhr erfolgt der Startschuss an der Müller Drogerie.
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Gesucht werden auch diesmal wieder Freiwillige, die beim Befestigen des grünen Bandes mit anpacken. Immerhin sind es rund 1300 Nägel, die die Auslegware zwischen Kreuzkirche und Rathaus auf einer Länge von 340 Metern fixieren sollen. Ohne diese Befestigung könnte der Teppich mit der nächsten Windböe umgeklappt oder im schlimmsten Falle sogar davongetragen werden.
Im vergangenen Jahr waren viele Suhler dem Aufruf gefolgt. Sie hatten fast alle einen eigenen Hammer mitgebracht – darunter sogar Familien mit Kindern. Inzwischen wird der Belag bereits zum fünften Mal ausgerollt. Damit gehört er schon fest zum Suhler Stadtbild. Bis in den Herbst hinein wird er dann für Suhl-Besucher ein beliebtes Fotomotiv sein. Inoffiziell gilt er nämlich als der längste Stadtteppich deutschlandweit.