Einkaufen in der Innenstadt: Suhl bekommt wieder den grünen Teppich

Im vergangenen Jahr waren viele Suhler dem Aufruf gefolgt. Sie hatten fast alle einen eigenen Hammer mitgebracht – darunter sogar Familien mit Kindern. Inzwischen wird der Belag bereits zum fünften Mal ausgerollt. Damit gehört er schon fest zum Suhler Stadtbild. Bis in den Herbst hinein wird er dann für Suhl-Besucher ein beliebtes Fotomotiv sein. Inoffiziell gilt er nämlich als der längste Stadtteppich deutschlandweit.